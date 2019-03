PELA REVISTA QUEM



Inspirado em sua nova canção, Casava de novo, o cantor Daniel fez uma cerimônia surpresa para renovar os votos de casamento com a mulher, Aline de Pádua. Os dois estão juntos há 18 anos e são pais de Lara e Luiza.

O casal trocou novas alianças em uma praia em Miami, nos Estados Unidos. Aline imaginou que a família seria fotografada para uma revista. Quando desceu para a praia, Daniel a esperava com um buquê nas mãos.

"Fiquei mais nervoso do que quando casamos, pois fazer sem ela saber eu tinha muita responsabilidade. Ficava pensando se ela iria gostar do vestido, das alianças, e dos detalhes. Mas foi tudo muito harmonioso e ela adorou", revelou o cantor.

Aline ficou emocionada com a surpresa. "Eu não desconfiei em momento algum. Quando cheguei à praia e ouvi a música tocando pensei: o que será que está acontecendo? Foi quando vi o Daniel com o buquê nas mãos, que emoção!", disse ela. Após a cerimônia, Aline ainda ganhou um colar "de proteção da família" em outro 18 quilates com os nomes deles e símbolos.

