José Loreto, o Júnior de O Sétimo Guardião, postou uma canção em seu Instagramcom a legenda "Nó". Com a imagem de uma cachoeira em movimento, a voz do ator surge cantando trechos de um poema que fez parte de seu casamento com Débora Nascimento, de quem se separou em fevereiro deste ano. O texto marcou a relação dos dois ao longo dos seis anos juntos.

"Ideia fácil, caminho conturbado/ Felicidade é sua pele do meu lado/ Se algum momento o sentimento esvazia/ Depois da chuva amanhece um lindo dia/ E cadê, você? /A brisa boa desapareceu /Volte pra cá, vem me ver / Você é minha deixa eu ser teu", cantou o ator.

Os seguidores do ator apostam que a música faz parte de uma tentativa de reconciliação com Débora, com quem tem Bella, de 11 meses.

"Quem nunca traiu na vida? Eu já trai. Também já fui traída. E acredito que se ele estiver realmente arrependido ela pode sim voltar. Volta logo!", opinou uma internauta. "Muita luz pra você, José Loreto. Amor e tempo curam tudo! As pessoas de bem estão na torcida", opinou outra fã.

Débora e Loreto começaram a namorar em 2012, durante as gravações da novela Avenida Brasil, e se casaram em 2016. Além da trama de João Emanuel Carneiro, eles também trabalharam juntos em Flor do Caribe, de 2013.

