Aos 39 anos, Amanda Françozo, que fez sucesso nos anos 90 como uma das dançarinas do programa Fantasia, nas tardes do SBT, está grávida pela primeira vez.

O bebê é da relação de Amanda com o noivo, o empresário Gregor Ferreira, com quem está há quase quatro anos. Amanda - que atualmente apresenta o programa Vida & Estilo, da Rede Brasil - disse que o casal foi pego de surpresa ao ver o resultado positivo do exame.

"Na intenção do congelamento de óvulos, fiz uma pausa de dois meses do anticoncepcional. Mas o bebê foi mais rápido!", contou, aos risos.

A apresentadora quis contar a novidade em um programa especial, ao lado de profissionais que já estão acompanhando toda a sua gestação. Amanda também escreveu um texto para celebrar a chegada do bebê.

"Foi uma grande surpresa da vida, uma grande bênção de Deus nos meus quase 40 anos e eu aceito com todo amor e gratidão esse presente. Sei que vou ser uma mãe incrível para você, meu amor, e que a paz vai habitar nosso lar! Você será muito bem-vindo (a) ao meu colo de luz!”", escreveu.

Com 16 semanas de gestação, ela está na expectativa para conhecer o sexo do bebê, em um chá revelação marcado para o próximo dia 30. Enquanto isso, ela tem curtido a discreta barriguinha ao lado do noivo e da mãe, Regina Guaratti.

