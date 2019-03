POR QUEM NEWS



Natália Guimarães aproveitou o final de semana para descansar com a família. A apresentadora viajou com Leandro, do grupo KLB, e as filhas, Maya e Kiara, para o interior de São Paulo.

A ex-Miss Brasil registrou os momentos de descanso em seu Instagram. A família ficou hospedada no resort Club Med Lake Paradise, que fica em Mogi das Cruzes, a menos de uma hora da capital paulista.

Natália fez parte do júri da cerimônia do Miss Brasil 2019, que aconteceu no último dia 9 de março e coroou sua conterrânea Júlia Horta.

