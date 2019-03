Miley Cyrus não conseguiu conter as lágrimas durante o funeral de Janice Freeman, de quem foi técnica na 13ª edição do “The Voice”. O programa foi ao ar na TV americana em 2017. Janice morreu em 2 de março, aos 33 anos, em decorrência de uma pneumonia e um coágulo no sangue, que atingiu seu coração.

"Aprendi muito mais com ela do que de qualquer outra pessoa que já tive a honra de estar na mesma sala, não apenas vocalmente - eu deveria ter pego mais lições do que peguei -, mas ela me ensinou tudo que eu sei sobre amor”, seguiu a cantora.