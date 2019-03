A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o ex-BBB Vanderson Brito por lesão corporal leve. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Juliana d'Angelis, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Acre (MP-AC) para tomar as providências quanto a denúncia de Brito.

O G1 entrou em contato com o ex-BBB e ele disse que não iria se pronunciar sobre o indiciamento.

Vanderson foi denunciado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) por estupro, agressão física e importunação sexual. As denúncias foram feitas um dia antes do acreano entrar na casa do BBB.

“Foram feitas todas as diligências e o inquérito foi concluído. Identificamos que houve a prática do crime de lesão corporal leve. Encaminhamos o inquérito para o Ministério Público tomar providências quanto à denúncia dele para prosseguir com a ação penal”, disse a delegada.

O ex-participante foi desclassificado do programa depois de ser intimado a prestar depoimento dentro da casa do BBB. A intimação foi feita no último dia 23 de janeiro pela delegada Rita Salim, titular da (Deam), no Rio de Janeiro (RJ), a pedido da delegada do Acre, Juliana.

Caso de estupro arquivado

A denúncia de estupro foi arquivada pela Polícia Civil do Acre. Segundo a delegada, a denúncia foi arquivada por decadência, ou seja, o caso ocorreu em 2016, quando a lei exigia que a vítima denunciasse o agressor em um prazo de seis meses.

Já com relação à denúncia de importunação sexual, foi assinado um termo circunstanciado e foi encaminhado ao poder judiciário.