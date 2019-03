Sam Smith, atração do Lollapalooza SP, disse que se identifica como pessoa de gênero não binário. A declaração foi dada em entrevista para a atriz Jameela Jamil no Instagram.

'Não sou homem nem mulher. Eu acho que flutuo em algum lugar entre os dois', disse Sam Smith.

Sam Smith já ganhou quatro Grammys, um Globo de Ouro e um Oscar, e emplacou hits como "Stay with me" e "Too good at goodbyes", de seus dois álbuns - "In the lonely hour" (2014) e "The thrill of it all" (2017).