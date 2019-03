“Quando a gente escreve uma música, tem várias inspirações: às vezes uma tristeza, uma alegria, um amor, um romance - que foi o que aconteceu comigo e com a Gabi. A gente viveu aquilo mesmo: ela deu risada do meu cabelo, levou meu colar embora para o Rio de Janeiro. Mas a gente não está namorando. É a amizade que fica. Sou muito amigo dos irmãos dela, mas sim, a gente viveu um negócio muito legal”, lembra.

O compromisso amoroso do artista, neste momento, é com a música. Com uma pegada que tem o violão como grande companheiro de suas composições, Vitor está empolgadíssimo com o flerte com a música eletrônica do Dubdogz: “Não era um universo que eu tinha muito conhecimento antes, e depois comecei a perceber que realmente a galera vai lá para curtir o som. Gostei bastante de poder quebrar essa barreira e conhecer um pouco desse mundo do eletrônico”.

No festival, Vitor ainda promete soltar seu lado fã e recordar seus tempos de gramadão: “Estou muito feliz porque vai ser no dia do Post Malone que é um cara que eu sou megafã! Vou me jogar no meio da galera lá, vamos curtir para caramba porque no festival não tem energia ruim”.

Fonte: https://gshow.globo.com/programas/lollapalooza/noticia/vitor-kley-se-prepara-para-estrear-no-palco-do-lollapalooza-e-promete-se-jogar-na-galera.ghtml