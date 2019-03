MARINA BONINI

Apesar de viver há cinco anos entre Los Angeles, nos Estados Unidos, e Salvador, no Brasil, Claudia Leitte não faz planos de ter a sua filha fora do país. A cantora, que está grávida de cinco meses, conta que deseja fazer o parto de Bela na Bahia.

"Eu quero ter a Bela na Bahia. Mesmo morando há cinco meses lá e cá, nunca deixei a minha terra e minhas raízes. Sempre fui e voltei", garante ela, que para QUEM contou que a menina já aparenta ter puxado a sua personalidade mais agitada.

"Já dá pra sentir bem a Bela se mexendo. Ela é bagunceira também. Todo ultrassom que eu faço, ela está se mexendo. Já fui em dois médicos diferentes. Meu médico viajou e não podia me atender, daí fui em um outro. E ele falou a mesma coisa que o meu médico de sempre fala: 'ela é animada, hein? Puxou a mãe!'", conta.

Claudia, que é casada com Márcio Pedreira, com quem tem Davi e Rafael, viajou para Orlando recentemente para participar do show do Harmonia do Samba no Carna BIS, realizado em parceria com a BIS Entertainment e a Hayman-Woodward.

Na passagem pela cidade e por Miami, Claudia conta que comeu várias guloseimas. "Acho que estou com 62 quilos, mas nem sei se é isso mesmo depois de tanta bobagem que eu comi aqui", disse ela. "Engordo no rosto. Estou com cara de bolacha."

CARREIRA INTERNACIONAL



A decisão de morar também em Los Angeles fez parte de uma escolha por focar em sua carreira internacional.

Ela conta que tem que se desdobrar para fazer um som que tenha uma pegada internacional sem perder suas raízes brasileiras.

"Tenho um trabalho aqui fora, que eu faço alguns anos. Mas não é nada que me faça deixar de lado as minhas raízes e o Carnaval. Acho importante essa fusão com outros artistas e culturas, mas tem que manter a nossa onda. Isso requer dedicação acima do normal porque vou e volto para fazer o trabalho de lá e o de aqui", explica ela, que é agenciada pela Roc Nation, gravadora dos americanos Jay Brown e Jay-Z.

Um sonho de Claudia é levar o Carnaval de trio elétrico para os Estados Unidos. "Meu maior desejo é fazer um Carnaval massa, com trio, aqui fora. Acho incrível quando as nossas forças se unem em prol disso, da divulgação do Carnaval de Salvador, que não cabe ao em Salvador. Ele é um produto para ser levado para o mundo inteiro e me sinto muito honrada por fazer isso. Está sendo lindo."

