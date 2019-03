DA METROPOLITANA FM



Na tarde desta segunda-feira (18), Sabrina Sato surpreendeu os internautas ao compartilhar uma foto de biquíni. A apresentadora deu à luz a Zoe há três meses e já voltou a ostentar seu corpão.

“Fim de tarde da mamãe”, escreveu a apresentadora na legenda. “Um corpo é um corpo”, “Nem parece que teve filho, linda” e “Isso é um tapa na nossa cara kkkkk menina q corpo é esse??? linda demais”, foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Sabrina Sato voltou a encantar os internautas ao mostrar Zoe, sua primeira filha com Duda Nagle. A apresentadora apareceu com a pequena de três meses no colo e mostrou suas “dobrinhas” e seu look todo estilosinho.

“Eu ia mostrar pra vocês um pouquinho da minha nova coleção beachwear mas a Zoe entrou na frente”, escreveu a apresentadora na legenda.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/tres-meses-apos-dar-a-luz-sabrina-sato-exibe-corpao-e-impressiona