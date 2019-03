LUCAS BRANDÃO

DO MSN

Após alguns meses, Letícia Lima decidiu desabafar a respeito do rompimento com Ana Carolina. Pelo Instagram, nesta terça-feira (19), a atriz esclareceu alguns dos boatos que rondam o término do casamento.

“Eu terminei com a Ana. Ela não estava com outra pessoa. Ela não fez nada de errado. Eu não queria mais a relação. Essa é a única verdade, por mais que qualquer pessoa tenha dito outras coisas”, disse a famosa, negando qualquer rumor de traição.

Mesmo distante, a beldade assegurou que ainda mantém um sentimento especial pela ex-companheira: “Eu amo muito a Ana, meu amor por ela se transformou em outro tipo de amor, mas é amor. E amor sempre será a minha escolha”.

Após o fim do romance, Letícia se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos. Já Ana Carolina permaneceu no Brasil, onde engatou um namoro com Chiara Civello – com quem já havia se relacionado há alguns anos. “Não crio rivalidades. Mulheres, sejamos mais unidas”, pediu.

Mostrando muita maturidade, ela finalizou o textão exaltando a sororidade feminina. “Tudo bem a Ana estar com outra pessoa. Mesmo. Digo isso porque me parece que isso incomoda muito a vocês, mas entendam que não incomodam a mim. Estou do jeito que eu queria estar. Logo estaremos todas juntas, porque eu acredito em famílias que a gente forma ao longo da vida. Vamos deixar o amor vencer”, completou a morena.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/entretenimento/famosos/let%c3%adcia-lima-fala-pela-1%c2%aa-vez-sobre-t%c3%a9rmino-com-ana-carolina/ar-BBUY2ff?li=AAggXC1