Ciência para compreender o mistério

"A ciência é o caminho para entendermos o mistério da existência humana", diz Marcelo Gleiser, que atua na área da cosmologia, que une física e astronomia para estudar as origens e propriedades do universo. "É mais ou menos o que o paleontólogo faz: a partir de ossos de dinossauro, reconstrói o passado. Buscamos pistas no universo para reconstruir a história desde o Big Bang até hoje", explica.

"A gente sabe que só vê parte da realidade. Essa conexão com o mistério que nos cerca, para mim, é profundamente espiritual. Meu discurso tem todo um lado ecológico e social. Informa pela ciência, mas constrói uma nova moral do século 21 para salvar nosso planeta e nossa espécie", diz.

Ele não está sozinho. Grandes cientistas também se dedicaram ao deslumbramento filosófico da vida e da humanidade.

No livro ‘Quantum questions: Mystical Writing of the World's Greatest Physicists’ (‘Perguntas quânticas: escritos místicos dos maiores físicos’, sem tradução para o português), Albert Einstein descreve no artigo ‘Cosmic Religious Feelling’ (Sentimento religioso cósmico) as suas reflexões sobre a existência humana no universo.

Gleiser diz que se identifica com Einstein. “Eu me identifico muito com o que Einstein chama de ‘mistério cósmico religioso’. Essa urgência que temos de nos conectar. Isso é uma coisa que eu tenho, desde antes de ser cientista. Sou carioca, cresci indo da praia para as montanhas, vendo o céu estrelado. Dentro da ciência, em raros momentos da vida profissional você faz uma descoberta e, quando vê alguma coisa acontecendo na sua frente, você sente um frio no estômago. Você diz: 'Caramba, eu consegui vislumbrar uma coisa que nem todo mundo conseguiu. Uau.' É um momento que acontece, através da ciência mais racional, mas que leva para este sentimento", explica ele, que se declara agnóstico, e não ateu, porque “não posso dizer que não acredito naquilo que não sei se existe”.

Para ele, a visão que ele emprega sobre a ciência também pode ser adotada em outras áreas, incluindo a economia e a gestão de pessoas.

Em 1998, Gleiser ganhou o prêmio Jabuti com a publicação ‘Dança do Universo’ e, em 2002, foi novamente premiado com o livro ‘O fim da Terra e do Céu’.

Em 2006, ele apresentou a série de 12 episódios 'Poeira das Estrelas', no Fantástico.

Gleiser fundou em 2016 o ICE (Instituto de Engajamento à Interdisciplinariedade) em Dartmouth, com a ideia de promover o diálogo construtivo entre as ciências naturais e humanas, seja na esfera pública ou acadêmicas. O instituto tem apoio da fundação John Templeton.