As redes sociais de Roberta Miranda e Alok ferveram nesta segunda-feira, após a cantora questionar o trabalho do DJ durante sua apresentação no Domingão do Faustão.

"Qual é o trabalho do DJ?", perguntou a sertaneja ao publicar um trecho da participação do artista no programa. Na sequência, um seguidor respondeu "fazer música" e, bem-humorada, ela rebateu: "a música já está feita amigo (risos)".

Não demorou, entretanto, para os fãs do astro internacional encararem as colocações de Roberta como um ataque.

"Mas como tem gente chata nessa rede social! É só cricri! Perguntei qual é o trabalho do DJ, é um direito meu! Aonde está a ofensa nisso? Quem disse que era só apertar um botão foram vocês", desabafou horas mais tarde nos stories do Instagram.

Alok falou sobre preconceito contra DJs

Também no Instagram, Alok falou sobre a polêmica e afirmou não buscar atritos com Roberta. O DJ, inclusive, expressou o desejo de dividir o palco com a cantora a fim de fazê-la entender seu trabalho:

"Vi post da Roberta Miranda dizendo que o trabalho do DJ é só apertar um botão, e eu acredito que ela não tenha feito isso com o intuito de ofender. Não culpo ela, talvez não faça parte de sua realidade. Mas queria lembrar que ainda existe muito preconceito em relação ao trabalho de DJ. Eu sei o quanto fui motivo de piada na escola por meus pais serem DJs há mais de 20 anos, porque ninguém entendia."

Fonte: https://extra.globo.com/tv-e-lazer/nao-ofendi-ninguem-diz-roberta-miranda-apos-questionar-trabalho-do-dj-alok-23533661.html