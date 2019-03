JOÃO PAULO SOARES

DA METROPOLITANA FM

Marília Mendonça está radiante com as mudanças em seu corpo. Na terça-feira (19), a sertaneja usou as redes sociais para comemorar os resultados de suas cirurgias plásticas e reeducação alimentar.

“Rapaz, felizaça que vesti uma saia 40 e serviu… Nem com 10 anos de idade eu vestia essa numeração… Não é por nada mais do que receber a recompensa da luta diária que é manter tudo isso… até a própria cirurgia”, disse ela.

A cantora ainda destacou que vai continuar cuidando de sua alimentação. “É uma enganação pensar que depois que faz uma abdominoplastia, uma lipoaspiração não precisa mais fazer dieta, não precisa mais cuidar da alimentação. Isso é uma farsa”, afirmou. “A abdominoplastia e a lipoaspiração não foram feitas para redução de peso, foram feitas para retirada de gordura localizada e retirada de pele”, explicou ela.

“Quero continuar sempre seguindo a questão da minha alimentação que foi o que me transformou de verdade, quero seguir sempre. É o que me move, o que mudou completamente. Não adianta fazer a abdominoplastia sem a saúde. Gosto muito de me cuidar, descobrir novos alimentos maravilhosos”, concluiu.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/marilia-mendonca-comemora-resultado-de-cirurgia-plastica-e-dieta-vesti-uma-saia-40