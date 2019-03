DA METROPOLITANA FM



Depois de mostrar uma tatuagem estratégica no bumbum, MC Mirella apareceu de shortinhos ao lado da MC Pocahontas. Nas imagens, as duas seguram alguns balões com luzes neon e escreveram na legenda: “As irmãs Kardashian do Brasil”.

“Nossa essas meninas são demais”, “Ninguém segura essas duas juntas hahahahaha” e “As Kardashian que BR rexxpeita!”, foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

A funkeira publicou uma foto com um mini shorts deixando a mostra uma tatuagem de rosa que tem no bumbum, combinando o look com um salto alto.

“Única princesa que a Disney não tem hahah”, “Que linda” e “Mostra a ‘raba’ mesmo , dance muito , cante o que quiser. Ninguém tem nada a ver….! Você é lutadora…”, foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

