A ação, que corre em segredo de Justiça, foi movida pelo administrador judicial da MMX, empresa do grupo de Eike, que está em recuperação judicial . O objetivo é que os valores bloqueados ajudem a pagar débitos com credores da empresa.

O G1 entrou em contato com a defesa de Thor e com o administrador judicial da MMX e ainda não obteve retorno. Levantamento do jornal "O Estado de São Paulo" mostra que o rastreio de recursos foi feito depois que um bloqueio anterior de bens do pai demonstrou transferência de fundos para Thor.