ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

A quarta-feira (20) de Giovanna Ewbank começou mais triste. A atriz perdeu a sua avô aos 88 anos e fez uma publicação no Instagram que emocionou os seus fãs. Além disso, Gio mostrou o quanto gostaria que sua filha, Titi, tivesse vivido mais com ela.

“Nonninha, que falta você vai nos fazer…sua alegria de viver, a maneira leve como vivia a vida, sempre seguindo seu coração sem medo do que os outros poderiam pensar ou achar, suas roupas fluidas e floridas, sempre com flores na cabeça, sua relação com a natureza, e o seu jeitinho de fazer com que todos ficassem felizes e dessem risadas!”, escreveu a atriz.

“Queria muito que minha filha pudesse viver só mais pouquinho com você, pra que ela pudesse ter os ensinamentos que você me deu e que você pudesse ser a grande inspiração que foi para mim! O que me conforta é que sei que você viveu a sua vida da maneira como sonhou e foi muito muito muitoooo feliz, 88 anos de muito amor, alegrias, conquistas e muita personalidade…”, continuou.

“Minha Nonna que acreditava em fadas agora se une as fadas mais belas, e como minha prima disse, tenho certeza que nesse momento você estará escolhendo as asas mais lindas e brilhantes enquanto canta “VOLAAAAARE…Ô Ô, CANTARE, Ô Ô ÔÔÔ…” para que possa voar como sempre mereceu, voe alto Nonna Ana, e faça a alegria de todas as fadas que agora moram com você…faz aquela sua festa cheia de música, flores e danças! TI AMO MOLTO NONNINHA, PER SEMPRE! A PRESTO!!”, concluiu.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/gio-ewbank-se-despede-da-avo-em-post-emocionante-queria-que-minha-filha-vivesse-mais-com-voce