Anitta divulgará seu novo álbum no próximo dia 5 de abril. Depois de uma série de postagens misteriosas nas redes sociais, a cantora anunciou nesta quarta-feira (20) o lançamento do novo trabalho.

Em um teaser do novo trabalho compartilhado nas redes sociais, a cantora brinca com boatos que circularam sobre ela durante o carnaval, após um encontro com Neymar e Gabriel Medina na Sapucaí, no Rio.

"Vocês pensaram que essa minha beijação ia ficar por isso mesmo?", pergunta.

O último disco completo de Anitta foi "Bang", de 2015. Desde então, ela só lançou singles e o projeto CheckMate, em que divulgou uma música por mês no fim de 2017.

