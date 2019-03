A Câmara de São Paulo cumpriu a decisão da Justiça Eleitoral e determinou, na tarde desta quarta-feira (20), a extinção do mandato do vereador Camilo Cristófaro (PSB).

O parecer da procuradoria foi lido na sessão plenária nesta tarde. Suplente direto pela coligação, o ator Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, deve assumir o cargo nesta quinta (21).

Em dezembro do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo manteve por unanimidade a cassação do mandato de Cristófaro. Na ocasião, ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve a decisão.

Segundo o Ministério Público Eleitoral, parte do dinheiro usado na campanha do vereador teve origem ilícita - R$ 6 mil, cerca de 14% do total declarado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

De acordo com a sentença, Cristófaro recebeu dinheiro de Ana Maria Comparini Silva, a mesma pessoa física que aparece como doadora da campanha do prefeito e vice-prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Jr. e Roberto Luiz Vidoski.

Ana Maria Comparini Silva, pensionista do INSS e sem recursos financeiros para a doação, foi acusada pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo em junho de 2018, junto com o prefeito e vice de São Caetano do Sul, pela prática dos crimes de formação de organização criminosa e caixa 2.