Fátima Bernardes falou sobre a nova composição de sua família após o fim do casamento de 26 anos com William Bonner em conversa com os convidados no programa "Encontro", nesta quarta-feira (20). Desde 2006, dados do IBGE mostram que a família "tradicional", constituída por pai, mãe e filhos, deixou de ser maioria no Brasil.

"Durante 26 anos, o meu núcleo familiar era eu, William e os meninos. Hoje em dia, na minha casa, sou eu e os meninos. E, na casa do William, é ele, a mulher dele e os meninos, quando estão lá. Nós já não entraríamos nessa família pai, mãe e filhos na mesma casa, porque a gente está nessa reconstrução que, hoje, incluí a grande maioria", disse a mãe de Laura, Beatriz, com quem a semelhança impressiona, e Vinícius, que também já chamou atenção em clique com a apresentadora.

Jornalista abre jogo sobre namoro em entrevista

Recentemente, Fátima deu detalhes sobre o relacionamento com Túlio Gadêlha. Em conversa com Luiza Possi no canal do YouTube da cantora, a apresentadora contou como lida com a distância do advogado. A jornalista mora no Rio de Janeiro, enquanto o político vive em Recife.

"A situação ideal não é essa, não é isso o que a gente sonha. As pessoas gostam, quando se amam, de estarem juntas. Mas a vida não é feita de situações ideais, mas de situações possíveis. Entre estar com uma pessoa que vale a pena longe e uma que não vale a pena perto, a opção óbvia é pela que vale a pena. A gente cria alguns artifícios... Mas a gente não sabe por quanto tempo isso será viável. Estou nessa situação e está tudo tranquilo", declarou.

Apresentadora comenta relacionamento a distância

Sem se importar com a diferença de idade na relação, Fátima Bernardes explicou ainda que o casal não perde tempo com brigas e discussões.

"Tem dias em que você está muito maleável, tem dias em que não está. Tem vantagens e desvantagens. A grande desvantagem é que você não está perto da pessoa quando deseja, só quando é possível. Mas tem aquela coisa de você manter por mais tempo o calor do início do romance. Você fica numa expectativa maior por mais tempo. Você cria uma expectativa por aquela chegada, você constrói... Você não perde tempo com bobagem, você não perde tempo para discutir... A gente nem tem tempo para o desentendimento. O importante é você estar se sentindo acompanhada, com alguém presente, mesmo que esteja longe", concluiu a namorada de Túlio Gadêlha, prestigiado pela apresentadora em posse como deputado federal Brasília, no Distrito Federal, em fevereiro deste ano.

