Quando Sandy e Junior subirem ao palco do Classic Hall, em Recife, no dia 12 de julho, para o primeiro show da turnê “Nossa História”, Raoni Carneiro já vai ter somado oito meses pensando nos irmãos.

“O primeiro papo que tive sobre uma concorrência no projeto foi em novembro do ano passado. Preparei um argumento na condição de estar no projeto com a liberação da Globo”, conta o diretor-geral da turnê ao G1, que tem contrato de exclusividade com a emissora.