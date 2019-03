DA METROPOLITANA FM



Na noite desta quarta-feira (20), IZA arrancou suspiros dos internautas ao publicar uma foto de biquíni. A cantora apareceu de costas andando em um pier, deixando seu bumbum em evidência.

“Chora com essa beleza, linda demais”, “Sem defeitos” e “Isso é um corpo escultural… sem magreza e pura gostosura”, foram alguns dos elogios deixados pelos fãs.

Já outros internautas brincaram com as músicas “Pesadão”, em parceria com Marcelo Falcão, e “Dona de Mim”, um de seus maiores sucessos. O clique já acumula mais de 900 mil curtidas.

A cantora IZA vai enfrentar um novo desafio profissional em sua carreira. A intérprete do hit “Dona de Mim”, foi anunciada como apresentadora da nova temporada do programa “SóTocaTop”, da TV Globo, que vai ao ar a partir de março.

Além da artista, outros cantores como Wesley Safadão, Toni Garrido e Lucy Alves estão confirmados como apresentadores da atração – e farão um tipo de rodízio.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/iza-empina-bumbum-de-biquini-e-enlouquece-fas-sem-defeitos