MARIELLE ROJAS

DA METROPOLITANA FM

Marília Mendonça voltou a exibir suas novas próteses de silicone nas redes sociais. A sertaneja apareceu toda decotada e arrancou suspiros dos internautas, na noite desta quarta-feira (20).

“Era uma vez curtindo um final de semana (?????)”, escreveu a sertaneja na legenda da publicação.

“Tá linda demais!!!!”, “Maravilhosa é pouco pra ela”, “Com todo respeito, mas mulher tu tá gostosa” e “O quê que é isso produção??? Mulherão da poha” foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Marília Mendonça está radiante com as mudanças em seu corpo e, recentemente, usou as redes sociais para comemorar os resultados de suas cirurgias plásticas e reeducação alimentar.

“Rapaz, felizaça que vesti uma saia 40 e serviu… Nem com 10 anos de idade eu vestia essa numeração… Não é por nada mais do que receber a recompensa da luta diária que é manter tudo isso… até a própria cirurgia”, disse ela.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/marilia-mendonca-abusa-de-decote-para-mostrar-silicone-mulherao