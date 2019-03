DA ISTO É GENTE



O ator Bruno Gagliasso processará o programa “A Tarde é Sua”, de Sônia Abrão, exibido na RedeTV!, após o jornalista Alessandro Lo-Bianco, que comenta notícias sobre celebridades, afirmar que a Globo acionou os advogados para discutir um possível rompimento do contrato de Bruno por mau comportamento, de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, Lo-Bianco disse ainda que que outros atores de ‘O Sétimo Guardão’ teriam se queixado de Gagliasso nos bastidores. Sonia Abrão também chegou a criticar Bruno e o chamou de “mimadinho”.

“Vai ter um processo cível por conta da fake news e estamos estudando se caberá uma ação criminal por difamação e calúnia contra os integrantes do programa”, disse o advogado de Gagliasso, Ricardo Brajterman, ao UOL.

“Fica a cargo da Justiça [decidir sobre uma eventual indenização], que vai analisar a intensidade do dano, a capacidade das partes e o caráter pedagógico punitivo que essa indenização deve representar”, completou ele.

