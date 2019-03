MARIELLE ROJAS

DA METROPOLITANA FM

Após anunciar novo álbum visual para o dia 5 de de abril, Anitta desbafou nas redes sociais. De acordo com a funkeira, o novo trabalho será trilíngue e as dez músicas ganharão dez clipes, tudo ao mesmo tempo.

“Eu vou começar a benzer já que agora a gente anunciou que vem álbum, do que se trata, vai ter gente atrapalhando para dar errado, né! Mas já está tudo certo, já está tudo bem, agora é só rezar e esperar. Amém Deus, amém”, começou ela.

Anitta ainda brincou com a situação e prometeu que, em breve, vai contar mais detalhes do álbum:

“Um dia eu vou ver quando eu tiver tempo vou ver se eu vejo com a Netflix de fazer uma série só para contar todas as coisas de ruim, de maluquice, de errado que acontece quando a gente anuncia a data de alguma cosia. É enlouquecedor, mas tudo bem. Além de estar tudo certo, eu estou andando com uma bíblia na mão, água benta na outra… Enfim, cada parte para eu andar assim, sai, sai, sai… até lançar”.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/musicas/anitta-desabafa-sobre-novo-album-vai-ter-gente-atrapalhando-para-dar-errado