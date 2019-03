ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Durante uma entrevista cedida ao “Sensacional”, da Rede TV!, Leo Dias resolveu comentar mais sobre a relação entre Anitta e Neymar. O jornalista deu a entender que os dois já tiveram relações sexuais. Sim, é isso mesmo o que você leu!

“Ela é muito amiga dele e, mesmo transando, sempre foi. Amigos transam, não?”, afirmou Leo Dias. Além disso, o jornalista, que é o biógrafo da obra não-autorizada da vida da cantora, alfinetou Bruna Marquezine: “Ela não é acessível, ela não é querida, não faz questão de dar margem para que a gente mantenha uma relação profissional entre imprensa e celebridade.”

Sobre a rixa entre Anitta e Bruna Marquezine, Leo Dias revelou: “A Anitta ficou com o vocalista do grupo e a Bruna ficou flertando com o rapaz. Ela não ficou com ele, ok?!”, explicou Leo Dias em entrevista ao programa “Sensacional”, da RedeTV!.

“Ela [Bruna Marquezine] estava namorando o Neymar e a Anitta foi lá e contou pra ele. Dedurou!”, contou ele.

Recentemente, Leo Dias foi o convidado do programa “The Noite”, com Danilo Gentili. Durante a entrevista, o apresentador do Fofocalizando contou mais detalhes sobre a biografia não autorizada da funkeira, “Furacão Anitta”, que ele está lançando em breve.

A Anitta tem um código de ética [sobre não ficar com pessoas comprometidas]. Ela pega geral, pega muita mulher, mas pega mais homem”, afirmou o jornalista.

“Tem muita biografia baseada em Wikipedia. Isso é baseado em bastidores, aquilo que ninguém tem coragem de contar. Ela não leu ainda. Mas a Anitta respeita muito o trabalho da imprensa. Ela sabe o valor de ser falada e citada, ainda que mal”, completou Leo.

Durante o programa, o colunista ainda explicou como conseguiu o vídeo de Anitta beijando Neymar no Carnaval. “Eu comprei o vídeo de uma pessoa de Sorocaba por R$ 1500… Eles ficaram em 2015. Foi quando eles começaram a ficar”, afirmou ele, que ainda disse que esse não foi o primeiro beijo dos dois.

Leo ainda promete contar no libro porquê Anitta e Bruna Marquezine não se gostam: “Não é só por causa do Neymar. Tem outros homens”.

Outros assuntos que vão ser abordados é a treta com Pabllo Vittar e a religião da cantora. “Ela só fez um pedido quando soube que eu estava fazendo a biografia: ‘só toma cuidado com a minha religião’. Ela não queria que revelasse aonde é o terreiro, nem o pai de santo. Existe uma hierarquia no Candomblé e a Anitta já nasceu alta, é uma equede”, disse ele.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/leo-dias-fala-sobre-relacao-entre-anitta-e-neymar-amigos-transam