Após IZA ter enlouquecido os seguidores ao aparecer de biquíni, a celebridade divulgou uma imagem em seu Instagram em que aparece com parte dos seios à mostra antes de uma apresentação em São Carlos, na tarde desta quinta-feira (21).

A foto contou com mais de 138 mil curtidas. Nos comentários, os fãs se declararam à cantora: “Que deusa”, elogiou um seguidor. “Mulherão lindo demais, como pode isso?”, se perguntou outro.

“Pelo amor da Deusa, que isso garota? Vamos devagar na minha timeline”, brincou uma terceira.

A cantora IZA vai enfrentar um novo desafio profissional em sua carreira. A intérprete do hit “Dona de Mim”, foi anunciada como apresentadora da nova temporada do programa “SóTocaTop”, da TV Globo, que vai ao ar a partir de março.

Além da artista, outros cantores como Wesley Safadão, Toni Garrido e Lucy Alves estão confirmados como apresentadores da atração – e farão um tipo de rodízio.

“Aceitei o convite para ser apresentadora nessa nova fase do ‘SóTocaTop’ com muita felicidade. Sou muito fã do programa e fui muito feliz em todas as vezes em que me apresentei na primeira temporada”, disse ela.

“Estar à frente do programa ao lado do Toni Garrido, que é meu amigo, um cara incrível, recebendo outros amigos no palco será uma grande festa, um desafio diferente. E que, ao mesmo tempo, traz muita responsabilidade. Mas tenho certeza de que vai dar tudo certo e que essa temporada promete muito”, comemorou a cantora.

