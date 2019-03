JOÃO PAULO SOARES



Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, participou do programa “SuperPop”, da Rede TV!, na noite de quarta-feira (20), e falou sobre as brigas com o irmão e com a cunhada, Giovanna Ewbank. Após diversas confusões por causa de política, Thiago contou que ainda não retomou o contato com o casal.

“Tudo começou com a situação do #Elenão. Eu comecei a postar por causa da ignorância dessa hashtag: se ‘ele não’, então quem ‘sim’? Estava sem meu celular por uns 20 dias. Quando liguei, tinha mensagem dela [Giovanna], que não tinha liberdade nem intimidade para falar comigo dessa maneira. Falei com o Bruno e respondi como achei que deveria responder”, relembrou ele.

O irmão do ator ainda confessou que não se arrepende de ter tornado a briga familiar pública. “Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não acho certo, mas faria de novo. Eu me senti extremamente ofendido, mexeu com meu filho, falou uma coisa que eu não gostei. A minha defesa foi o ataque”, disse ele.

Em outro momento, Thiago afirmou que não tem vergonha de ter dependido financeiramente do irmão. “Ele ajuda muito minha família, é normal. Nunca tive vergonha disso”, admitiu.

Mesmo após o fim do período conturbado da eleição, Thiago Gagliasso disse que não acredita que seja possível uma reaproximação entre os irmãos.

“Cada um no seu quadrado agora. É o momento de seguirmos separadamente. Temos gostos diferentes, pensamos diferentes. Tenho total respeito e gratidão a ele, mas não tenho vontade de voltar a falar no momento. Não é uma hora que eu queira ser amigo dele. Tenho saudade do irmão que eu já tive, do Bruno que ele era antes. Minha mãe sofre com isso”, disse.

