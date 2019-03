Leandro Hassum: Tem gente que vai a um show do Phill Collins e, ao invés de olhar para o palco, vê o cara cantando a partir da tela do seu celular, pra registrar o momento. Mostrar que está se divertindo é mais importante do que viver o momento. Tem gente que deixa a comida esfriar na ânsia de fotografar o prato. No teatro, tem muito isso de se distrair do palco com foto, com WhatsApp. E tem no cinema. Mas comecei a perceber, depois que tornei meu Instagram aberto, que as pessoas estão mudando: elas já não querem mais ver cenas perfeitas. O que me dá popularidade na rede social é a minha vida em família, mostrada de uma forma espontânea, sem encenação, com erros, com defeitos. As pessoas querem o bastidor. No cinema, a questão do digital tem outro buraco.