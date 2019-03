DO EXTRA.GLOBO



Thammy Miranda esteve na tarde desta quarta-feira na Câmara Municipal, em São Paulo, mas não pôde assumir a cadeira de vereador na casa. A Justiça condeceu uma liminar para que o vereador Camilo Cristófaro continue ocupando a vaga enquanto recorre da cassação.

Thammy agora vai aguardar uma nova decisão da Justiça para ocupar o cargo de vereador na cidade de São Paulo: " A gente vive sendo desrespeitado no dia a dia. Aqui mesmo hoje me chamaram de vereadora na Câmara. Estou muito frustrado. Mas vou seguir com a mesma coragem que eu tive para transformar minha vida. Estou à disposição da sociedade para fazer meu trabalho".

O advogado do artista explicou a decisão. "Ele ganhou o direito de recorrer no mandato. Não foi mudada a decisão. Ele continua condenado pelo TRE de São Paulo pelo crime que ele foi condenado. Entretanto, o Ministro Luiz Edson Fachin (do Tribunal Superior Eleitoral) deu direito de Camilo recorrer ao TSE durante o mandato dele. A decisão não foi mudada", disse Alexandre Custódio, advogado de Thammy no "A tarde é sua".

Nas eleições de 2016, o filho da cantora Gretchen foi candidato a vereador de São Paulo pelo PP na coligação PSDB/PSB/PP/DEM e obteve 12.408 votos. Ele acabou ficando como como suplente da coligação.

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/thammy-miranda-nao-assume-cargo-de-vereador-em-sao-paulo-muito-frustrado-23540627.html