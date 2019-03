SONINHA VIEIRA

POR QUEM NEWS

Yasmin Brunet não consegue se desapegar dos fios longos. A modelo contou que até seu marido, Evandro Soldati, já pediu para ela cortar o cabelo, mas ela não aceitou a sua sugestão.

"Meu marido diz que está longo demais. Mas não consigo desapegar. Quero deixar crescer para ver até aonde chega. Meu cabeleiro diz que vai chegar até o joelho", diz ela à QUEM.

Ao ser questionada se ela tem algum cuidado especial com as madeixas, a loira revelou um segredinho básico. "Só passo óleo de coco, de abacate, azeite, argan. Deixo agir a noite inteira. Eu lavo normal", garante ela, que não costuma retocar a tonalidade com frequência.

"Não tem muito isso. É quando eu olho no espelho e acho é necessário. Às vezes, fico seis meses sem retorcar a raiz. Outras, passa três meses e eu já olho no espelho e quero pintar", diz.

Yasmin também falou sobre o seu desejo de voltar a atuar. "Eu quero muito voltar. Eu sinto que depois dessa novela, por mais que a minha participação tenha sido pequena, eu precisava de um tempo para pensar em muitas coisas, refletir. Eu voltaria ontem. Sinceramente, é o que eu amo. Eu preciso fazer sempre alguma coisa ligada à arte. É isso que move. Seja música, seja atuação ou qualquer coisa ligada a isso. Eu não me vejo fazendo mais nada", conclui a artista, que atuou em Verdades Secretas, de Walcyr Carrasco.

