Yanna Lavigne e Bruno Gissoni com Madalena

RAFAEL GODINHO

POR QUEM NEWS

Yanna Lavigne levou a família para conferir a estreia de OVO, espetáculo do Cirque du Soleil, que rolou na noite de quinta-feira (21), no Rio de Janeiro, com presença de um timaço de famosos!

Com o maridão, Bruno Gissoni, e a filha do casal, Madalena, ela presenciou até um enconto bombástico entre a filhota, um fenômeno na web, e outra figura bem conhecida do público: Bruna Marquezine.

No ar em O Sétimo Guardião, contracenando com astros como Tony Ramos e Lilia Cabral, Yanna disse que se sente muito privilegiada com a oportunidade.

"Está sendo muito especial. É um presente que acho muito agregador, um ensino de vida, um ensino profissional. Estou aproveitando o máximo que eu posso. Todo mundo é muito parceiro, a gente criou uma amizade no núcleo muito linda. Estou amando, estou indo muito feliz gravar", contou ela, empolgada.

Questionada sobre mais um filho, Yanna disse que ainda é muito cedo. "Não, por enquanto. É o nosso desejo, mas a gente sabe que a nossa prioridade por enquanto é trabalho. Então, vai levar mais um tempinho", explicou ela. Já Gissoni segue trabalhando após o fim de Orgulho e Paixão. "Vou começar um longa metragem agora em abril chamado Garoto e depois a gente vai viajar."

Quando as polêmicas sobre José Loreto vêm à tona, Yanna diz que é um caso complexo e garante que já conseguiu apoio legal com relação a isso. "É uma situação muito delicada. Contratei advogado justamente para não tocar no assunto, não falar sobre isso. Acho que cabe a mim me defender de uma maneira ética e muito justa e é isso estou fazendo", explicou ela.

"Me senti injustiçada. Então, acho que isso é o mais procupante e o mais duro. Mas a gente se protegeu, a gente se manteve firme, então quanto a nós está tudo certo", explicou ela, citando o apoio da família. E garantiu que segue amiga de todos, incluindo Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso, que também estão na trama das 9 e viram seus nomes envolvidos nas polêmicas.

"Sim, o universo ali é amigável. Admiro tanto todo mundo que eu trabalho e está tudo certo. É uma fatalidade."

Sobre a suposta volta de Débora Nascimento e Loreto, que teriam reatado o casamento, Yanna disse que não está por dentro das mais recentes novidades.

"Eu não estou sabendo, então não sei. Ficaria superfeliz, estou em prol da família. Acho que a gente passa por muita coisa que faz tudo se solidificar de maneira mais intensa e acho que todo caminho é válido", analisou ela, que sai pela tangente quando questionada se perdoaria uma traição: "Eu acho que já aconteceu tanta coisa no relacionamento de tanta gente [risos]...".

Fonte: https://revistaquem.globo.com/Agito/noticia/2019/03/yanna-lavigne-contratou-advogado-apos-polemicas-de-jose-loreto-me-senti-injusticada.html