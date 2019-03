A união de Carol Castro com o violinista Felipe Prazeres chegou ao fim após três anos juntos. Pais de Nina, de 1 ano e 7 meses, eles se separaram de maneira amigável, informou a assessoria de imprensa de imprensa da atriz para QUEM na manhã desta sexta-feira (22).

"Realmente eles agora decidiram pela separação, sim. Esse processo, inclusive, já tem um tempo, mas eles procuraram o melhor momento para concretizar, por conta da Nina. A decisão foi amigável e de comum acordo. Serão vistos juntos fazendo passeios em família, assim como prestigiando o trabalho um do outro, pois continuam amigos e com um vínculo eterno, que é a Nina", afirmou a representante de Carol Castro.

Quando comemeçaram a namorar, a atriz e o violinista já se conheciam há 15 anos. Felipe, inclusive, chegou a tocar no primeiro casamento de Carol, celebrado em 2009. Ela ficou casada com o ator Marco Bravo entre 2009 e 2011. A atriz também foi casada com o modelo e ator Raphael Sander entre fevereiro de 2014 e junho de 2015.

Em entrevista para QUEM, em setembro do ano passado, ela afirmou que o nascimento da filha alterou a rotina do casal.

"A chegada de um bebê muda tudo, é uma virada de cabeça para baixo na vida do casal. Isso também é natural, faz parte. Então estamos todos ali: eu e ele aprendendo a ser pais e reaprendendo a ser casal. Agora a gente já tenta fazer um ou outro programa, sair para jantar ou assistir a uma peça de teatro. Procuramos fazer alguns programas sempre que possível até para que a vida do casal exista, senão realmente ficamos vivendo só o dia a dia de pais”, disse.

