LUCAS BRANDÃO

DO MSN

João de Faria Daniel virou alvo das investigações do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O diretor de TV é suspeito de envolvimento com um esquema de tráfico de drogas.

Segundo o “Uol”, as autoridades apontaram que o profissional, de 43 anos, teria levado ecstasy e MD para uma festa de luxo na cidade carioca. Por ora, ele segue em liberdade.

No entanto, agentes da Justiça já foram à casa do homem para tentar recolher provas.

Na residência, os responsáveis apreenderam objetos e documentos para a apuração do caso.

Vale ressaltar que o investigado é filho da atriz Betty Faria.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/filho-de-betty-faria-%c3%a9-suspeito-de-tr%c3%a1fico-no-rj/ar-BBV4s1H?li=AAggNbi