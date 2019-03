NOTÍCIAS AO MINUTO



Isis Valverde foi com o marido, o modelo André Resende, assistir à estreia do espetáculo OVO, do Cirque du Soleil, na noite desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, e comentou sobre a declaração de Cauã Reymond dada ao EXTRA, de que seu contrato com a Globo só seria renovado com a condição de não mais trabalhar com a ex-mulher, Grazi Massafera, e Isis Valverde, por conta das polêmicas de traição quando o ator ainda era casado com a ex-BBB.

"Não estou sabendo disso. Nem li internet hoje, pra falar a verdade, por causa do meu filho, que está gripadinho", disse Isis, que limitou-se a falar sobre o assunto.

"Não esperava isso, não. Nem estou sabendo", completou, segundo a revista Quem.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/entretenimento/famosos/n%C3%A3o-esperava-isso-diz-isis-sobre-cau%C3%A3-n%C3%A3o-querer-trabalhar-com-ela/ar-BBV5qpD?li=AAggXC1