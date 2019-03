RAFAEL GODINHO

Desde os sete anos de idade em novelas, Bruna Marquezine - agora com 23 - agora quer mudar seu rumo. Durante conversa com QUEM, a atriz abriu o jogo sobre seus planos futuros, que incluem atuação, mas não da forma em que nos acostumamos a vê-la.

"Eu não pretendo fazer nenhuma novela agora, fiz muitas novelas ao longo da minha carreira. Comecei muito cedo, eu acho que foi um total de 14 novelas, e tenho um desejo muito grande de experimentar outras formas de exercer o meu ofício", começou a atriz, que prestigiou a estreia do novo espetáculo do Cirque du Soleil no Rio de Janeiro.

Bruna continuou o assunto afirmar estar em um momento "de se reciclar", que avalia tão importante quanto o trabalho em si para que "não entre em um ciclo de fazer mais do mesmo".

"Eu estou em um momento em que tenho buscado estudar primeiro e olhar para dentro para me reencontrar como artista e buscar desafios novos. Acho que fiz muita novela e talvez seja o momento agora de olhar para outros caminhos", disse ela, que estrelou novelas como Deus Salve o Rei (2018), I Love Paraisópolis (2015), Aquele Beijo (2011), Negócio da China (2008) e Mulheres Apaixonadas (2003).

Apesar de saber que quer mudar, Bruna garantiu também não ter nada específico em mente e descarta a carreira internacional como seu grande sonho.

"Nunca tive isso como objetivo, como foco. O mundo está muito aberto para os latinos, brasileiros, etc, e acho isso muito interessante, fico muito feliz. É algo que se acontecer vou ficar feliz, é óbvio. Eu quero trabalhar, me sentir desafiada e onde surgir esse desafio e essa oportunidade eu vou ficar muito feliz", concluiu.

