ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Após Luan Santana afirmar que já ficou com Marina Ruy Barbosa, a atriz aproveitou para divulgar uma foto em que aparece de sutiã e uma toalha na cabeça. A celebridade conquistou mais de 657 mil curtidas no Instagram.

“Sextou”, escreveu na legenda da imagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram a celebridade: “Tão linda que seu nome deveria ser elogio. ‘Você está tão Marina hoje'”, brincou um fã. “Sou sua fã, não importa que as pessoas digam sobre você!”, disse mais uma.

Entenda toda a polêmica com Bruna Marquezine

Bruna Marquezine usou as redes sociais para explicar o ‘unfollow’ que deu em Marina Ruy Barbosa no Instagram, logo após a atriz ter sido apontada como pivô da separação entre José Loreto e Débora Nascimento. Em uma conversa franca com os seguidores, Marquezine deixou claro que não tem problemas com a ruiva.

“Entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina, por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento”, disse a atriz.

Em seguida, Bruna Marquezine explicou que, apesar de ter tentado, não se considera amiga de Marina. “É bem chato ter que explicar isso pra pessoas que não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos, mas eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e TUDO BEM. Vocês não sabem de muita coisa”, afirmou.

“E por último: VOCÊS que colocaram todo esse peso num unfollow, não eu. Já disse que não considero follow amizade, assim como não considero like afeto, assim como não considero unfollow “eu te odeio”, ou falta de sonoridade ou julgamento ou “boicote” como vocês interpretaram”, continuou ela.

Ao final, Marquezine comentou que um ‘unfollow’ não deveria ser levado como uma ofensa. “O meu unfollow não deveria ter tanta importância. Foi genuíno, baseado nas minhas percepções, nas minhas próprias experiências, no que eu sinto. Ponto. Não foi pautado em fofocas. Aconteceria mais cedo ou mais tarde. E TUDO BEM TAMBÉM. Unfollow não é ofensa!”, concluiu ela.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/marina-ruy-barbosa-posa-de-sutia-e-toalha-na-cabeca-sextou