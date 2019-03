PELA REVISTA QUEM



A turnê de Sandy & Junior é um verdadeiro sucesso! A dupla anunciou duas datas extras, após os ingressos para 10 shows esgotarem na madrugada desta sexta-feira (22), por meio das redes sociais.

Os shows extras acontecem no Rio, na Jeunesse Arena, no dia 2 de agosto, e em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 25 de agosto.

A pré-venda de ingressos para os dois shows extras acontece nos dias 27 e 28 de março, exclusiva para clientes cartão Elo, a partir da 10h do dia 27 pela internet e a partir das 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

As vendas para o público em geral começam no dia 29 de março, a partir da 00h01 pela internet e 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade -- clique aqui e veja mais informações.

Em bate-papo durante as gravações do Caldeirão do Huck, Sandy falou sobre a volta aos palcos com o irmão.

“A gente já viveu isso em um momento tão diferente da vida. Viver agora, de novo, é muito legal. Parece que eu voltei no tempo!”, disse ela.

DATAS E LOCAIS TURNÊ ‘NOSSA HISTÓRIA’



12/julho: Recife - Classic Hall



13/julho: Salvador - Arena Fonte Nova



19/julho: Fortaleza - Centro de Convenções



20/julho: Brasília - Nilson Nelson



02/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena



3/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena



17/agosto: Belo Horizonte - Esplanada do Mineirão



24/agosto: São Paulo - Allianz Parque



25/agosto: São Paulo - Allianz Parque



31/agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski



13/setembro: Manaus - Estúdio 5



14/setembro: Belém - Hangar

