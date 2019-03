Ela explica também que não fez tatuagem até hoje por indecisão. “Sempre desenho uma borboleta ou uma flor no meu braço. E nunca consegui registrar, porque sempre gosto de desenhar ela de novo. E se eu desenhar uma flor e depois desisto e quero uma lua? A confusão é essa”.

Já para a personagem, foi mais decidida: incluiu uma rosa vermelha no ombro. "Eu queria fazer ela toda tatuada. Consegui achar uma tatuagem legal que dava uma força pra ela. Já cheguei com ela desenhada. Aí as meninas copiaram e fizeram decalque depois na maquiagem".