ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Na tarde desta sexta-feira (22), Leo Dias revelou que não iria exibir uma entrevista com Bruna Marquezine em respeito à atriz, mas a global resolveu se pronunciar da mesma forma, dizendo que não estavam exibindo a entrevista por conta da repercussão negativa.

“O material não vai ao ar porque – e ainda bem, porque retoma a minha crença na bondade humana – o próprio público se manifestou em sua grande maioria a meu favor quando viram as chamadas para essa suposta matéria (que inclusive já teve o seu conteúdo divulgado por outros veículos que estavam presentes)”, começou a atriz.

“Há muito tempo narrativas fictícias e distorções absurdas de fatos (que nunca levam em conta consideração ao próximo, responsabilidade emocional, empatia e humanidade) tomam conta especialmente do ambiente midiático e das redes sociais. Elas são construídas e alimentadas com a única finalidade de dar audiência e cliques a qualquer preço”, declarou.

“Essa entrevista – um episódio que deveria ser uma aula do que não fazer no jornalismo – não deixará de ser exibida por respeito a mim. Esse programa e esse jornalista nunca me respeitaram como pessoa, como cidadã e nem como profissional”, concluiu a atriz.

Em seguida, Leo Dias rebateu o comentário da global: “Bruna, esta reportagem de ontem não foi feita por mim e, após analisarmos melhor a situação, sugeri não exibirmos. Procuramos por diversas vezes a você e a sua assessoria de imprensa ao longo desses últimos anos. Não há perseguição alguma.”

