Essa foi a imagem que girou nas redes sociais e alguns portais do Brasil

ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Na noite da última quinta-feira (21), uma imagem viralizou nas redes sociais mostrando Renata Vasconcellos supostamente “pagando peitinho” durante o Jornal Nacional.

O caso se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter e acabou desmentido com uma nova publicação nas redes sociais do próprio jornal.

“Gente, eu não acredito que ela está pagando peitinho”, escreveu uma internauta. “Como assim ninguém da produção viu isso!?”, perguntou outro.

Em poucos minutos, o próprio Twitter do jornal publicou uma imagem em que deixa claro que a âncora estava usando uma camiseta por baixo.

“Esse povo tem uma mente muito suja”, comentou um. “É óbvio que iam deixar uma roupa por baixo! É um jornal grande, gente”, defendeu uma outra.

Confira:

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/televisao/apos-internautas-dizerem-que-renata-vasconcellos-pagou-peitinho-no-jn-nova-foto-desmente