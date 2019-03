Artista renomado, pai presente e incentivador, avô orgulhoso, fã... E um dos maiores "culpados" pelo retorno mais aguardado de 2019: o de Sandy e Junior aos palcos, após 12 anos separados. Xororó recebeu a reportagem do Gshow no camarim do Caldeirão de Huck - onde gravou homenagem para os filhos no Visitando o Passado, no ar dia 30/3 - para um bate-papo sobre o fenômeno que virou o retorno da dupla com a turnê "Nossa História".

"Eu também sempre fui fã dos meninos, acompanhei desde sempre a carreira deles e me surpreendi com a notícia. Foi um susto para mim e para Noely quando eles anunciaram que iam voltar. A gente não sabia. Como fã, eu também queria muito isso. Pelo menos, shows de comemoração", vibrou Xororó.

O sertanejo, dupla de Chitãozinho, contou que desde que "os meninos" anunciaram a separação, em 2007, depois de 17 anos de carreira, que ele recebia, em suas andanças pelo país, pedidos de admiradores para que os filhos voltassem a cantar juntos: "Onde vou, e viajo o Brasil inteiro com shows, é sempre essa cobrança pela volta deles. Desde a separação eu ouço isso. Vez ou outra, comentava o que estava acontecendo, até que chegou um dia em que falei de novo, nessas centenas de vezes, e eles disseram: ‘Por que não, pai?’. Agora acho que está um número bacana, 30 anos que a gente começou isso tudo, de repente seria legal".

Enquanto se aprontava para o programa de Huck, Noely revelou como foi o início da negociação. Além de Xororó, Lucas Lima, marido de Sandy, teve grande parcela de "culpa" nessa história também. Persuasivo, exercitou seu poder de convencimento, até que eles toparam se reunir novamente para dez apresentações, sendo mais duas extras, anunciadas na última sexta -feira, 22/3. No Rio de Janeiro será dia 2/8, e em São Paulo, 25/8.

"Foi na fazenda. Começou com uma brincadeira, e aí o Xororó tocou de novo no assunto. Um olhou para outro, e o Lucas disse: 'Vocês iam se divertir muito'. E eles pensaram mesmo que poderia ser legal", detalhou a mãe.

A brincadeira, que começou sem grandes pretensões em janeiro do ano passado, foi ganhando forma e ficando séria, segundo Xororó: "Eles receberam bem a ideia. Foi aí que eu acho que a coisa pegou mais. Pensaram que, talvez, fosse interessante mesmo. Daí ouviram os parceiros, que também já me procuravam. Até que as pontas foram se juntando e a coisa crescendo", explicou o sertanejo.

"No final do ano passado, o pessoal da equipe falou: ‘Olha, se vocês quiserem, dá para fazer, a gente já tem até os parceiros’. E eles: ‘Ué, vocês já estão tocando isso?’. E a gente falou: ‘Claro, o negócio é sério’" (risos).

A partir daí, foi decisão tomada entre os irmãos e anunciada só em coletiva de imprensa, dia 13/3. Em julho começam as apresentações. Eles vão percorrer cidades como Recife (12/7), Salvador (13/7), Fortaleza (19/7), Brasília (20/7), Rio de Janeiro (3/8), Belo Horizonte (17/8), São Paulo (24/8), Curitiba (31/8), Manaus (13/9) e Belém (14/9).

Como pai e colega de profissão, o cantor acompanhou in loco o sucesso da dupla e presenciou as mais loucas manifestações de amor. Mas ele garante que não imaginava que, agora, com os filhos cantando juntos de novo, causaria esse alvoroço. Ingressos esgotados em poucas horas de vendas e filas intermináveis em busca de um bilhete, tem sido surpreendente para Xororó.

"Cheguei a presenciar episódios assim no auge deles, em 'Quatro Estações', no Rock in Rio (2001), então era bem comum. Eu viajava com eles sempre que podia e via filas virando quarteirões no Norte, Nordeste. Quando lançava uma turnê era muito comum não precisar fazer mídia porque a mídia já era de ingressos esgotados, e sem internet naquela época. Eu ficava abismado de ver as pessoas cantando as músicas lançadas há uma semana. Mas jamais poderíamos imaginar que fosse acontecer o que está acontecendo agora. Estamos muito felizes".

Para o veterano, faltam palavras que definam tamanha comoção: "Há pouco tempo, vi na internet uma matéria fantástica que contou desde a primeira aparição deles na televisão (1989), até os últimos dias. Fiquei 1h46 assistindo aquilo, fazendo exercício com a personal em casa, e sem conseguir parar de ver. Fui entendendo mais essa afinidade, esse carinho. Mas ainda assim não consigo explicar".

"Só sei que estou muito feliz e comemorando com eles essa celebração dos 30 anos. Sem pretensão de virar carreira, aos poucos, eles foram entendendo como profissão e não quiseram parar com a brincadeira. Hoje, fico emocionado porque vão continuar brincando no palco e fazendo o que amam".

Visivelmente emocionado, Xororó revelou que faz questão de estar presente em algumas apresentações. Para isso, colocou até sua agenda profissional em segundo plano para não perder o que promete ser o evento do ano: "Eu já reservei minha agenda para estar em alguns shows, faço questão de ver pessoalmente. Nos dez eu não consigo, mas, pelo menos, em metade eu vou (risos)".