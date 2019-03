ALEFY SOARES

Tatá Werneck usou o Twitter na tarde desta sexta-feira (22) para desmentir todos os boatos que surgiram nas redes sociais afirmando que o filho que está esperando é um menino. Segundo a humorista, ela sequer fez os exames.

“Vários lugares estão noticiando que estou grávida de um menino. Mas eu nem sei ainda porque não fiz aquele exame. Só o que eu sei é que a chance de parir um gato são mínimas”, escreveu.

Nos comentários, a galera não perdeu a oportunidade de brincar: “Quais as chances de eu morrer e nascer na vida deste bebe??? Seria meu sonho!”, escreveu uma seguidora. “Eu queria que fosse um gato, poxa”, brincou mais uma. “Sendo filho do Rafa a gente sabe que vai ser um gato sim”, apontou uma terceira.

Recentemente, parece que não são apenas os fãs de Luisa Sonza que ficam pirados com as fotos da cantora de biquíni. Na tarde desta sexta-feira (15), tatá Werneck brincou ao elogiar o corpo da celebridade e ainda comparou com o seu de um jeito BEM diferente.

“Que corpão! Muito parecido com o meu se olhar rápido com duas vendas e bêbado”, escreveu a humorista. Em seguida, Sonza respondeu com diversos emojis rindo: “MEU DEUS EU TE AMO MUITO”.

