Após todas as polêmicas envolvendo José Loreto, Carolina Dieckmann divulgou uma foto em seu Instagram em que aparece sem calcinha.

Na imagem, a atriz aparece com uma camiseta branca e fazendo biquinho.

“Sensualizani pra essa foto chegar no feed do tiago… Te amo, nam. E já tô com saudade.”, escreveu na legenda da imagem.

Nos comentários, Carolina foi extremamente elogiada pelos fãs: “Que mulher maravilhosa!”, elogiou uma fã. “Ela sendo ela! Maravilhosa e poderosa”, escreveu mais uma. “Linda e uma grande atriz!”, apontou uma terceira.

Foto: Reprodução/Instagram

A polêmica com José Loreto

Marcelo Serrado se pronunciou sobre os prints que rondaram as redes sociais de um vídeo que ele havia publicado em suas redes sociais, que aparentava um beijo entre Carolina Dieckmann e José Loreto, mas isso não bastou para que o público acreditasse.

A atriz se irritou de vez ao ver um comentário em seu Instagram em que dizia: “Não acredito que ela beijou o Zé Loreto”. Em seguida, Carolina respondeu: “Foi não, amor. É só o ângulo mesmo… No mais, torço para que tudo fique bem, porque pessoas estão sofrendo com tudo isso”.

Em outro post, a atriz disse a uma seguidora que estava chocada com a repercussão do vídeo e pediu respeito ao casal: “Eu tô tão chocada quanto você. Como pegam uma imagem, numa sala cheia de atores esperando para gravar, de uma senhora sentada, dando um abraço e um beijo num amigo que passa por um momento difícil, nessa sujeira toda? Como não são capazes de se colocar no lugar desse casal, que já está passando por um momento tão difícil? Quem já se separou, ainda mais com um filho no meio, sabe o tamanho da dor. Pelo amor de Deus, gente, tenham respeito, empatia, amor”.

Até o fechamento desta matéria, José Loreto não se pronunciou sobre o vídeo.

