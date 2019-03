ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

A polêmica envolvendo Bruna Marquezine e Leo Dias tomou conta das redes sociais e parece que ainda vai dar o que falar. Após Marquezine dizer que ele não publicou entrevista por conta da repercussão negativa, o jornalista rebateu, dizendo que foi aconselhado por Anitta.

“Bruna, só pra finalizar, bem antes de ler qualquer tipo de comentário do público, a Anitta me chamou e me alertou que a entrevista estava em um tom desrespeitoso com você, Bruna. Ela me chamou pra falar isso muito antes do público.Liguei pra direção e pedi para não exibirem”, escreveu.

“A partir dessa mensagem da Anitta eu parei para pensar que a melhor coisa para quem trata a imprensa com desdém não é rebater à altura. Não mando no programa, foi apenas uma sugestão minha. Que, felizmente, a direção entendeu…”, finalizou.

Até o fechamento desta matéria, a celebridade não havia respondido sobre o caso.

