Rachel Sheherazade está na mira da CNN Brasil e até já teria até conversas avançadas com a emissora, que deve entrar no ar em setembro deste ano. As informações são do Notícias da TV.

Apesar disso, o grande impasse para a contratação da jornalista ser confirmada é a multa milionária da rescisão da jornalista com o SBT, com quem tem vínculo até 2020.

Ainda segundo o Notícias da TV, um dos executivos da CNN Brasil rasgou elogios à apresentadora do SBT. Ela, por sua vez, teria ficado empolgada com as condições de trabalho que estão lhe oferecendo.

Caso Rachel decida interromper o acordo que tem com a emissora, precisará pagar 21 meses de salário que receberia até o fim do contrato. Atualmente, ela recebe R$ 100 mil, com isso a multa seria de R$ 2,1 milhões.

Rachel Sheherazade foi procurada pelo Notícias da TV para comentar sobre a negociação com a CNN, porém ela não respondeu. Assim como o SBT, atual emissora onde a jornalista trabalha.

