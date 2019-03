DA ISTO É GENTE



O delegado titular da DECRADI (Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa), Gilbert Uzeda, informou à TV Globo que os participantes do BBB 19 Rodrigo França e Paula Sperling serão interrogados no hotel, assim que deixarem o reality, de acordo com informações do colunista Léo Dias.

Posso fazer com que eles saiam do programa para depor, mas assim eles seriam eliminados. E o Rodrigo acabaria sendo vítima duas vezes (pelo racismo e pela injusta eliminação)”, disse ele à coluna de Léo Dias.

Segundo a reportagem, o objetivo do interrogatório é saber se Rodrigo pretende levar a denúncia de ‘racismo religioso’ contra Paula adiante.

“Como se trata de um crime de ação penal pública condicionada a uma representação, significa que a continuidade do procedimento depende do ofendido (Rodrigo) manifestar o interesse em levar o caso adiante”, explicou ele.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/tv/bbb/delegado-avisa-%C3%A0-tv-globo-que-ouvir%C3%A1-paula-e-rodrigo-ap%C3%B3s-o-bbb-19/ar-BBV6XXD?li=AAggXC1