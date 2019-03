EXTRA



A especulação em torno da ausência de Leonardo no casamento de Jéssica Costa e Sandro Pedroso foi grande. O sertanejo não compareceu pois se irritou com o fato de a cerimônia ter sido paga por um programa de televisão.

“Ainda teve o fato de o casal ter recebido cachê para dizer o sim em frente às câmeras”, conta uma fonte ligada ao cantor.

O enlace aconteceu no dia 11 de março, uma segunda-feira em que Leonardo não tinha show marcado em sua agenda. Os noivos escolheram a Fazenda Nova Conceição, em Anápolis, Goiás, para o religioso e a festa. O pedido de casamento havia sido feito por Sandro no Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal, apenas dez dias antes.

O ator negociou com Rodrigo Faro a exclusividade do evento e o apresentador bancou absolutamente tudo por meio de permuta. Basta dar uma olhada nos perfis do Instagram de todos os envolvidos para ver a quantidade de “jabá” que o casal conseguiu.

Como se sabe, Leonardo nunca aprovou o envolvimento de Jéssica e Sandro, que têm um filho de 3 anos. Hoje, morando no Rio, os dois vivem com a mesada que Leonardo deposita para a filha e o neto (cerca de R$ 5 mil) e com os publiposts que ela faz, o que dá para o pagamento de aluguel de uma casa na Ilha da Gigoia, na Zona Oeste do Rio, e as despesas diárias. Sandro, no momento, não está trabalhando. “É ela que leva tudo sozinha e paga as contas”, garante uma amiga da moça.