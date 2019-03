EXTRA



Quem acompanha a vida de Mariana Goldfarb nas redes sociais já deve ter notado: parafraseando Chico Buarque, essa moça tá diferente. Após o último término com Cauã Reymond, em agosto do ano passado (outro já tinha acontecido no início de 2018), Mariana modificou sua forma de agir nas redes sociais.

A mudança começou antes mesmo de os dois reatarem em outubro. Mariana, que antes agia como se houvesse uma câmera a acompanhando 24 horas por dia, passou a diminuir o número de vídeos que fazia, passou a selecionar melhor seus anunciantes de publiposts e empoderou-se de seu espaço, muitas vezes citando trechos de livros feministas e dando opiniões contundentes. Mariana desabrochou.

“Houve ali uma conversa séria. Os dois se gostam de verdade, mas todo mundo sabe como o Cauã é discreto e a forma dela conduzir a carreira estava interferindo na relação dos dois. A Mariana amadureceu”, diz uma amiga do casal.

De fato, a modelo e apresentadora está mais discreta. O antigo perfil caça-like ficou no passado. O novo posicionamento e amadurecimento de Mariana na web deixou o ator satisfeito e os planos de casamento estão cada dia mais presentes.

“Não vai ser algo grande, qu3e chame atenção. Deve rolar numa praia, sem grande alarde e imprensa. E deve ser rápido, este ano ainda, porque eles querem ter filhos”, diz a fonte.