EXTRA



Às vésperas de completar 56 anos (no próximo dia 27), Xuxa se diz realizada profissionalmente e envolvida numa relação amorosa "completa" com o ator Junno Andrade:

- Fazemos planos para o futuro, queremos ficar velhinhos juntos.

Durante uma longa entrevista, ela contou como era o relacionamento com Luciano Szafir, pai de sua filha, Sasha, e afirmou que está pronta para ser avó:

- É um sonho.

A apresentadora revelou ainda o motivo pelo qual resolveu raspar a cabeça:

- Foi uma libertação. Sempre tive problemas para cuidar do meu pouco cabelo.

Xuxa comentou também os ataques que vem recebendo nas redes sociais por causa de sua idade:

- Sou muito cobrada porque as pessoas se chocam com o envelhecimento. Não tenho o mesmo corpo nem a voz dos 20 anos. Uma parte do meu público não se conforma com isso, quer me ver como uma menina, usando chuquinha. Mas as pessoas precisam compreender que esse inconformismo delas atrapalha a minha evolução natural.

Clique aqui para ler a entrevista completa.